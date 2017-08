Jong FC Groningen is te sterk voor Be Quick

(Foto: JK Beeld)

Jong Groningen heeft zaterdag in een oefenwedstrijd de amateurs van Be Quick met 5-0 verslagen. In Zuidlaarderveen stonden de beloften van de FC in de rust al met 3-0 voor.

Beide ploegen bereiden zich voor op de competitie, die het komend weekend van start gaat. Be Quick speelt aanstaande woensdag in een kwalificatiewedstrijd voor het toernooi om de KNVB beker.



Degens kruisen met Be Quick

De ploeg van trainer Kevin Waalderbos speelt een uitwedstrijd tegen de amateurs van Ajax of tegen OJC Rosmalen. Deze clubs spelen zaterdag later tegen elkaar en maken onderling uit wie de degens met Be Quick gaat kruisen.



Verder gaat oud-FC-speler Antoine van der Linden aan de slag bij Jong FC Groningen. Hij gaat de rol van talent-coach vervullen bij het team van Alfons Arts.