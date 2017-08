'Op Vliegveld Stadskanaal is het drukker dan op Eelde'

(Foto: RTV Noord)

Vliegveld Stadskanaal had zaterdag meer vliegbewegingen dan Groningen Airport Eelde. Vliegvereniging Westerwolde hield er namelijk een open dag.

'Ouderwetse' deltavliegtuigjes tot de modernste ultralights waren te zien in Stadskanaal. Nieuw in de wereld van het ultralight vliegen zijn de Blackshape ultralights. Die halen een snelheid van meer dan driehonderd kilometer per uur.



Het ultralight vliegen wordt steeds populairder, zegt Timo Achterberg van vliegclub Westerwolde. Tijdens de recessie zat de vliegsport in een dip. Nu merkt de vereniging dat het aantal leden weer toeneemt.