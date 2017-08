Onbekenden slopen betonnen picknicktafel

(Foto: Michel Boekema / 112Groningen)

In het Kantsterbos bij Kantens is een picknicktafel met grof geweld vernield. Het is onbekend wie dit heeft gedaan.

Halverwege de poten van het meubilair is het beton weggeslagen. De stalen verstevigingskabels houden de set bij elkaar. Op de grond rondom de tafel liggen brokstukken. Hoe de picknickset precies is vernield, is nog onduidelijk.



Na het weekend neemt de gemeente Eemsmond de schade op.