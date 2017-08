Schuur in de brand in Musselkanaal

(Foto: Marc Dol / 112Groningen)

In een schuur in Musselkanaal heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand gewoed.

De brandweer liet extra materieel aanrukken omdat omliggende woningen bedreigd werden door de brand.



Rond drie uur in de nacht richtte de brandweer zich op het afblussen van de brand in de schuur. De omliggende woningen zijn behouden gebleven.