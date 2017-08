Kunstgras zou terugkeer van Robben naar eredivisie tegenhouden

'Ik ben er gewoon op tegen. Het is heel anders voetballen. Ik ben blij dat wij in Duitsland niet op kunstgrasvelden spelen.' Arjen Robben heeft samen met ongeveer honderd Nederlandse voetballers een manifest ondertekend om ervoor te zorgen dat kunstgras wordt verbannen uit de Nederlandse eredivisie.

Dat zegt Arjen Robben tegen de NOS. Andere ondertekenaars van het manifest zijn bijvoorbeeld Ruud Gullit en Wesley Sneijder. Volgens hen is kunstgras schadelijk voor het imago, het niveau, de toekomst en het aanzien van het Nederlandse voetbal.'Het is heel raar. Volgens mij zijn het zes ploegen in de Nederlandse eredivisie op kunstgras spelen. De ene week speel je op normaal gras, de andere week op kunstgras. Het is niet helemaal eerlijk', zegt Robben.'Ik ben een liefhebber en opgegroeid met gewoon gras. Natuurlijk wil je goede velden en kunstgras kan een uitkomst bieden', vertelt Robben. 'Bij de amateurclubs snap ik het nog wel. Velden moeten onderhouden worden en dat kost veel geld. Maar in de eredivisie begrijp ik het niet.'Robben heeft nooit uitgesproken dat hij terug wil keren in de Nederlandse eredivisie. 'Maar als het aan de orde is om terug te keren, is kunstgras wel iets wat me tegenhoudt.'