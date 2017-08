Auto rijdt door na aanrijding

Politie kwam direct ter plaatse bij het ongeval (Foto: Romke Notenbomer/112Groningen)

Een 38-jarige man uit Drachten is de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Oudestreek in Zevenhuizen.

Doorrijder

Ter hoogte van het festivalterrein werd de voetganger aangereden door een automobilist, die vervolgens doorreed.



Na het ongeluk ontfermden omstanders zich over de gewonde man. Hij is later met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Op het spoor

De politie heeft een vermoeden wie de automobilist is en is naar hem op zoek. De Oudestreek was door het ongeval en het politieonderzoek tijdelijk afgesloten voor het verkeer.