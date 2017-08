Persoon om het leven gekomen bij aanrijding

(Foto: Jos Schuurman / FPS)

In Lauwersoog is zondagmiddag een aanrijding geweest tussen een auto en meerdere voetgangers. Daarbij is een persoon om het leven gekomen. Twee kinderen zijn gewond geraakt.

Dat meldt de politie. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook is een traumahelikopter geland. De kinderen worden voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend.



Snel meer.