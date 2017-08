Voetganger komt om het leven bij aanrijding; kinderen raken gewond

(Foto: De Vries media) (Foto: De Vries media)

In Lauwersoog is zondagmiddag een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding op een parkeerplaats. Twee kinderen raakten ernstig gewond. De aanrijding was op het parkeerterrein aan de Zeedijk.

Volgens de politie gaat het om een noodlottig verkeersongeval. Er zou geen sprake zijn van opzet. De kinderen waren aanspreekbaar en raakten niet levensbedreigend gewond. De kinderen worden voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De vrouw die de auto bestuurde, wordt verhoord.