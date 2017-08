Live: basisplek voor Hrustic tegen Ajax

FC Groningen speelt vanmiddag de uitwedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Het duel in Amsterdam begint om 14:30 uur.

Volg de wedstrijd via onderstaad liveblog of via de uitzending van FC Groningen live Padt; Te Wierik, Reijnen, Larsen, Warmerdam; Drost, Bacuna, Jenssen, Hrustic; Veldwijk, Mahi.Onana; Veltman, De Ligt, Viergever, Dijks; Van de Beek, De Jong, Ziyech; Kluivert, Huntelaar, Cerny.Scheidsrechter: Dennis Higler#ajagro