Luchtmacht oefent boven De Marnewaard

F16-piloten oefenen de komende weken boven het oefenterrein van de Marnewaard en in het luchtruim boven Drenthe.

Het gaat om zo'n acht toestellen per dag, die afkomstig zijn van de vliegbasis in Leeuwarden. Ze vliegen alleen 's ochtends en 's middags.De vliegers volgen al een tijd een gevechtstraining op de vliegbasis. Momenteel oefenen ze met het aanvallen van doelen op de grond. In een dergelijke situatie schakelen de vliegers vijandelijke raketsystemen uit.Volgende week voeren de F16-piloten ook oefenmissies uit waarbij ze militairen op de grond ondersteunen.De oefening boven de Marnewaard duurt een kleine veertien dagen.