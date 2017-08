Brouwer en Meeuwsen pakken brons op EK beachvolleybal

Beachvolleyballer Alexander Brouwer uit Groningen heeft in Letland samen met zijn maatje Robert Meeuwsen een bronzen medaille veroverd op het Europees kampioenschap.

In de 'troostfinale' wonnen de Nederlanders van de Belgen Dries Koekelkoren en Tom van Walle met 21-17 17-21 15-11.Brouwer en Meeuwsen, die op de Olympische Spelen van 2016 ook als derde eindigden, kwamen in de halve finale zaterdag tekort tegen de als tweede geplaatste Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo.De als zesde geplaatste Nederlanders, die in 2015 en 2016 op het EK een medaille misliepen, toonden zich opgelucht na de zwaarbevochten zege. 'We zijn hier zo blij mee', zei Brouwer vlak na de overwinning.De Belgen kwamen beduidend beter voor de dag dan in de ontmoeting in de groepsfase, die Brouwer en Meeuwsen in twee sets wonnen. Brouwer: 'Ze zetten nu veel druk op ons. Door hard te werken slaagden we er in de derde set het spelbeeld te veranderen en druk op hen te zetten.'