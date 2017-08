Kind raakte ernstig gewond bij ongeluk Lauwersoog

Een van de kinderen die zondagmiddag gewond raakten bij een ongeluk op een parkeerplaats in Lauwersoog, was niet aanspreekbaar. Dat meldt de politie. Het kind werd met de traumahelikopter naar het UMCG gebracht.

Op de parkeerplaats in Lauwersoog botste een automobiliste op meerdere voetgangers. Een man kwam daarbij om het leven. Een ander kind moest ook naar het ziekenhuis, maar was nog wel aanspreekbaar. Hoe het nu met de kinderen gaat, is onbekend.Volgens de politie gaat het om een noodlottig verkeersongeval. De automobiliste is erg aangedaan. Hoe het precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.