De 'zonnehoed' zorgt voor een echt zomer- en wintergevoel

(Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

Het weer werkte zondag niet mee, maar tosch was het druk bij de open dag van Tuingoed Foltz in Meeden. De kwekerij, annex siertuin heeft zich gespecialiseerd in de echinacea, beter bekend als de 'zonnehoed'.

Reni Wolf uit het Duitse Herten, in het Ruhrgebied, was speciaal naar Meeden gekomen om de tientallen soorten te bewonderen. Samen met haar man fotografeert ze alle bloemen: 'Er zijn hier zoveel soorten, die wil ik allemaal vastlegggen.'



Lijken op raketjes

Waar haar fascinatie voor de zonnehoed vandaan komt? 'De bloemen zijn prachtig, ze lijken op raketjes. Het is net alsof ze elk moment gaan opstijgen.' Natuurlijk heeft ze de zonnehoed ook in haar eigen tuin.



150 nieuwe soorten

'Het is een prairieplant', zegt Andries Bierling, eigenaar van Foltz. Hij houdt van warme droge zomers en doet het goed in combinatie met siergrassen.



In Meeden staan bijna tachtig verschillende soorten zonnehoed. Bierling: 'In het wild bestaan maar acht soorten, maar door ze te kruisen zijn er in de laaatste 25 jaar wel 150 soorten gekweekt.'



Onder de sneeuw

Volgens Bierling krijg je van de zonnehoed het zomergevoel. 'Ze bloeien uitbundig in alle kleuren van de regenboog.'



Maar volgens de kweker kun je ook in de winter nog volop van genieten van de zonnehoed: 'Als de bloem is afgestorven blijft de raketvormige kelk over. Als daar rijp of sneeuw op ligt ziet dat er prachtig uit.'