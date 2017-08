FC Groningen niet opgewassen tegen Ajax

FC Groningen heeft zondagmiddag de uitwedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax met 3-1 verloren. De FC kwam met 2-0 achter waarna een prachtig doelpunt in de 73e minuut van invaller Idrissi de spanning terugbracht. Vlak daarna besliste Schöne het duel.

De Groningers hadden lange tijd weinig te vertellen in Amsterdam. Ajax domineerde vanaf het eerste fluitsignaal. Doelman Padt en een hechte verdediging stonden de openingstreffer lange tijd in de weg.Vijf minuten voor de rust kwam Ajax toch op voorsprong. Een strakke voorzet van Ziyech werd door Huntelaar achter doelman Padt gekopt. Het centrale verdedigingsduo van Larsen en Reijnen was de spits van Ajax kwijt. Deze 1-0 was tevens de ruststand.Vlak na de pauze verdubbelden de Amsterdammers hun voorsprong. Met een mooie individuele actie bracht Ziyech de 2-0 op het scorebord. Groningen probeerde er sporadisch uit te komen, maar bracht weinig tot geen gevaar teweeg.Toch kwam een kwartier voor tijd de spanning terug in de wedstrijd. Invaller Oussama Idrissi kreeg de bal uit een ingooi in de voeten gegooid, nam goed aan en krulde de bal vanaf de rand van de zestienmeter prachtig in de verre hoek achter Onana: 2-1.Voordat Groningen echt ten aanval kon trekken om een punt te redden was het toch Ajax dat het duel besliste. Invaller Schöne draaide mooi weg bij zijn tegenstander en schoot de bal onhoudbaar achter Padt. Hiermee was het duel meteen gespeeld.FC Groningen haalde één punt uit de eerste twee duels in het nieuwe eredivisie seizoen en staat daarmee voorlopig op de twaalfde plaats.Lees terug: FC Groningen tegen Ajax van minuut tot minuut