Hereniging Middag-Humsterland gevierd met cultuur

(Foto: RTV Noord)

In Aduarderzijl is zondag de hereniging van Middag-Humsterland gevierd. Vanaf 2019 zitten beide voormalige eilanden weer in één gemeente. De viering was langs de oevers van het Reitdiep bij 't Waarhuis.





Pop-upmuseum

Dijkgraaf Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest gaf een symbolische klap op een kanon als start van het Concert in de Kom. Het was bedoeld om de hereniging te vieren. Een van de hoogtepunten was een optreden van de vermaarde operazangeres Karin Strobos uit Winsum.



Omdat de geschiedenis van het gebied eeuwen terug gaat, deed ook Museum Wierdenland uit Ezinge mee aan het festival. In een pop-upmuseum waren spullen te zien die in wierden zijn gevonden, zoals potten en botten.



In de Middeleeuwen hoorden de eilanden Middag en Humsterland bij elkaar. Bij de herindeling van 1990 ging Humsterland naar de gemeente Zuidhorn en Middag naar Winsum. De bevolking stemde er vorig jaar voor om samen naar de gemeente Westerkwartier te gaan.