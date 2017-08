Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Ajax

FC Groningen verloor zondagmiddag kansloos met 3-1 van Ajax. Een kwartier voor tijd scoorde invallers Idrissi nog de 2-1 namens FC Groningen, maar meteen daarna werd de wedstrijd beslist door Lasse Schöne.

We vroegen jullie, de supporters, je stem uit te brengen over deze wedstrijd. Welk cijfer gaven jullie de FC?Het gemiddelde cijfer van de wedstrijd tegen Ajax was een 4, oftewel: 'Onvoldoende'. Er kwamen 1884 stemmen binnen.Volgende week vragen we jullie opnieuw om jullie mening. De FC neemt het dan zondag in eigen stadion op tegen FC Utrecht.