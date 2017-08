Hummel op podium tijdens GP Eenrum

Romano Hummel met zijn derde prijs (Foto: RTV Noord/Stefan Bleeker) Het podium van de GP Eenrum (Foto: RTV Noord/Stefan Bleeker)

Grasbaancoureur Romano Hummel uit Hoogkerk veroverde zondag voor de eerste keer in zijn carrière een podiumplaats tijdens een Grand Prix. De talentvolle coureur eindigde in de finale van de GP Eenrum als derde.

Moeizaam

De dag begon wat moeizaam voor Hummel. Tijdens de eerste training stopte de motor ermee en moest er aan zijn motorfiets gesleuteld worden. Lachend liet hij weten zich hier geen zorgen om te maken. 'Gelukkig is het in de training, tijdens de wedstrijd gaat het erom.'



Herstel

In de wedstrijd deed hij het uitstekend. Moeiteloos kwam hij de kwalificatierondes door met onder andere twee eerste plaatsen. In de halve finale kwam Hummel als derde over de eindstreep.



Derde

De finale begon ongelukkig voor de Groninger. Hij raakte achterop, maar wist zich dankzij een knappe inhaalactie toch op het podium te knokken. De wedstrijd werd gewonnen door de Brit James Shanes, het zilver ging naar de Tsjech Josef Franc.



Droom die uitkomt

'Deze derde plaats in een Grand Prix is een droom die uitkomt,' aldus een gelukkige Romano Hummel. 'Mensen verwachten heel veel van je, maar je doet wat je kan doen. Hier werk je je hele leven voor.'