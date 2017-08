Staande ovatie voor NNO op Lowlands

Staande ovaties en een oorverdovend applaus. Dat ontving het NNO aan het einde van haar optreden op het Lowlands festival in Biddinghuizen. Bijna vijftienduizend festivalgangers zagen het Noord Nederlands Orkest optreden in een bomvolle Alpha-tent.

Het is een traditie: klassieke muziek op Lowlands als opening van de zondag, na een net afgesloten dansnacht. Het Noord Nederlands Orkest bracht onder leiding van dirigent Anthony Hermus symfonische pareltjes van onder meer Moessorgski, Copland en Berlioz.De performance van sopraan Sarah Hershkowitz in Mysteries of the Macabre van Ligeti was het absulute hoogtepunt van de middag.'Het is wel een droom die uitkomt', zegt artistiek leider Marcel Mandos van het NNO. 'Twee jaar geleden kwam ik in contact met Eric van Eerdenburg, de directeur van Lowlands. Het klikte meteen tussen ons.''We hebben elkaar na die tijd nog een paar keer gezien en het was al vrij snel duidelijk dat Lowlands ons graag wilde hebben', vertelt de artistiek leider. 'Het NNO staat er om bekend dat het dingen doet die je niet direct verwacht van een groot symfonie-orkest.''Wij willen als NNO een onvergetelijke indruk achterlaten', legt Mandos een uur voor het optreden uit. 'We zijn hier niet om op topniveau Berlioz en Moessorgski te spelen. Dat doen we ook, maar ook om iets neer te zetten, zoals bij The Mysteries of The Macabre.''Dat stuk gaat indirect over Trump die als narcistische paranoïde wereldleider wordt neergezet, met veel spektakel. Zodat we niet binnen een uur vergeten zijn bij het Lowlandspubliek.'Zo'n vijftienduizend festivalgangers zagen het Noord-Nederlands Orkest in de polder van Biddinghuizen.Violiste Liesbeth Koster is voor het eerst van haar leven op het festival en kijkt haar ogen uit. 'Zoveel jongeren bij een klassiek optreden heb ik nog nooit gezien. Wat is dat gaaf. Ik ga straks proberen om tijdens het spelen stiekem een foto te maken voor later', glundert ze.Na een uur is het optreden al weer voorbij, het NNO moet ruimte maken voor andere artiesten. Maar niet voordat vijftienduizend mensen een oorverdonderend applaus laten horen die minutenlang doorklinkt.Daar zitten heel veel jongeren tussen, zoals Neeltje. 'Het was echt te gek. Echt een topstart voor de zondag. En wat past dit orkest goed op Lowlands. Op deze manier raken ongelofelijk veel jongeren geinspireerd door klassieke muziek. Ja echt top!'