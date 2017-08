Slachtoffer dodelijk ongeval Lauwersoog is 45-jarige Stadjer

De man die zondag om het leven kwam bij een aanrijding op een parkeerplaats in Lauwersoog is een 45-jarige Stadjer. Dat meldt de politie.

Een 63-jarige vrouw uit Haren reed de man en zijn twee kinderen aan op de parkeerplek op de Zeedijk, waar de veerboot naar Schiermonnikoog vertrekt.Het achtjarige zoontje werd zondag in de loop van de dag ontslagen uit het ziekenhuis. Zijn zus (10) is er slechter aan toe. Zij ligt nog ernstig gewond in het ziekenhuis.Volgens de politie gaat het om een noodlottig verkeersongeval. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog.