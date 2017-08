Melkveehouders FrieslandCampina krijgen zonnepanelen op de stal

Bij ruim driehonderd melkveehouders die zijn aangesloten bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina worden de komende periode 416.000 zonnepanelen aangebracht.

Dat is samen goed voor een oppervlakte van ruim honderd voetbalvelden en levert een hoeveelheid stroom die gelijk staat aan de energiebehoefte van 33.000 huishoudens.Het ministerie van Economische Zaken verleende in maart dit jaar een subsidie van ruim tweehonderd miljoen euro voor de installatie van panelen. Toen was de exacte invulling en omvang van het zonnestroomproject nog niet geheel duidelijk.De melkveehouder krijgt een jaarlijkse vergoeding van zo'n vier euro per paneel voor het beschikbaar stellen van het dak en kan de groene stroom gebruiken zonder zelf meteen te hoeven investeren in zonnepanelen.Voorwaarde is wel dat de boeren daken moeten hebben van minstens duizend vierkante meter aan oppervlakte.