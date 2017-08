'Start met Kane en zet Mahi gewoon weer in de spits'

Het bezoek van FC Groningen aan Ajax leverde een 3-1 nederlaag op. 'Ik heb aan een stuk door zitten mopperen', blikt analist Wim Masker terug.

'Ik heb me zitten ergeren', zegt hij in de wekelijkse sportdiscussie in Vroeg op Noord . 'Aan de aannames van Mahi en aan Veldwijk die dacht: ik ga niet te veel lopen. Het was allemaal zo slap. Het leek alsof ze verlamd waren.'Oud-FC'er Jan Veenhof werd ook 'niet warm' van het spel van de FC. 'We hadden ons misschien een beetje rijk gerekend voor die tijd. Dat Groningen wel even van een tobbend Ajax zou winnen.''Er is veel commentaar van supporters dat spelers niet op hun positie staan en daar kan ik me wel in vinden', doelt Veenhof op onder anderen Mimoun Mahi. Hij stond tegen Heerenveen nog in de buurt van spits Lars Veldwijk. Tegen Ajax stond hij op de flank. 'Het is gegoochel', vult Masker aan.De onmacht van de FC was volgens laatstgenoemde goed te zien bij de lange ballen die Sergio Padt gaf. 'Die gingen allemaal verloren, omdat Veldwijk de duels verloor en Mahi de bal niet aan kon nemen.'Ook Jesper Drost viel hem zwaar tegen. 'Hij is een beetje als een snuffelende hond. Zo van: ahhh, hij doet niks, hij bijt niet. Hij wordt helemaal niet gevaarlijk.'Zondag komt FC Utrecht op bezoek in het Noordlease Stadion. Masker zou met Todd Kane starten en Mahi 'gewoon weer in de spits'.Veenhof hoopt vooral op meer strijd dan tegen Ajax werd geleverd. 'Ze moeten iets laten zien. Het hoeft niet met prachtig voetbal, maar stroop je mouwen op.'De voorspelling van beide mannen belooft spektakel. '3-3', aldus Veenhof. Masker doet het met een goaltje minder: '2-3.'