Bakker Assurantie Groep trekt met Regiobank in voormalig pand Welkoop

(Foto: Google Street View)

Het voormalig pand van de Welkoop aan de Beertsterweg in Winschoten krijgt na jaren weer een invulling. Bakker Assurantiegroep met zo'n twintig werknemers trekt mogelijk nog dit jaar in het pand schuin tegenover het politiebureau.

Onder Bakker Assurantiegroep vallen meerdere samenwerkende assurantiekantoren. Naast het assurantiegedeelte komt in het nieuwe onderkomen ook een vestiging van de Regiobank.



'Uitermate geschikt pand'

'We zitten op meerdere locaties in de provincie met ons bedrijf', zegt eigenaar Wim Bakker uit Winschoten. 'Verschillende collega's werken thuis. Het werd tijd dat we alles gingen concentreren. Het pand aan de Beertsterweg is daar uitermate geschikt voor.'



Drukke wintermaanden

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de verhuizing plaatsvindt. 'We hopen voor 1 december. Maar er moet nog veel gebeuren. Als we 1 december niet halen wordt het februari, want de wintermaanden zijn voor ons de drukste van het jaar. Dan is er geen tijd om te verhuizen', aldus Bakker.