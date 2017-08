Een bloembollenveld voor de strijders tegen de gaswinning

'Het moet een symbool van protest worden, maar dan vooral een monument voor alle mensen die de strijd zijn aangegaan tegen de gaswinning.'

Wat begon als een bescheiden actie van SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, is heel rap uitgegroeid tot een groots plan.Op een nog onbekend terrein in het aardbevingsgebied moet een omvangrijk bloemenbollenveld verrijzen. Met als voorbeeld het volksbos in Vlaardingen, dat 25 jaar geleden werd aangelegd als dank voor de inzet van actievoerders tegen de vervuiling in die regio.En zo'n eerbetoon moeten Groningers die elk op hun eigen manier strijden tegen de gaswinningsellende ook krijgen. Maar dan in de vorm van een bloemenveld, met teksten en symbolen.Beckerman: 'Niet alleen voor de mensen die naar buiten treden, maar ook voor alle gedupeerden die in stilte vechten.'Het begint allemaal met een oproepje van Beckerman op sociale media. Ze wil op 28 augustus, de dag van Gronings Ontzet, een bloemetje aanbieden aan mensen die strijden tegen de gasellende.'Als Gronings Verzet, zeg maar. We wilden vijf jaar na Huizinge ook iets positiefs doen. Iets vriendelijks. Iets ook om de verdeeldheid tegen te gaan. Dus hebben we op Facebook mensen gevraagd wie een bloemmetje verdient.'En dat heeft ze geweten. Het loopt storm. 'Ik ben overdonderd door al die reacties. Daaruit kwam ook het voorstel voor zo'n bloemenbollenveld. Dat is echt een pracht idee. Juist omdat het de gezamenlijke strijd benadrukt.'Op Facebook krijgt het plan brede steun. 'Dit is een mooie actie van liefde. Je bestrijdt haat niet met haat, maar met liefde. Bloemen zijn daar een mooi voorbeeld van. Ik zou gaan voor vergeet-me-nietjes, al zijn dat geen bollen. Zal over de bol moeten nadenken. Superactie,' aldus de reactie van Swannette Oosterveld.Inmiddels is gestart met de voorbereidingen. 'We hebben haast', zegt Beckerman. 'We moeten nog een geschikt terrein vinden. De bloembollen moeten uiterlijk in november in de grond. Maar de reacties zijn zo massaal en hartverwarmend, dat we hier hoe dan mee aan de slag gaan. En wat ons betreft kan iedereen bloembollen inbrengen.'Beckerman benadrukt dat het geen partijpolitieke actie wordt. 'Dat klinkt misschien wel gek uit mijn mond. Maar we zijn bezig om er een zo breed mogelijke groep van te maken. Zo heeft de Groninger Bodem Beweging dit idee al omarmd.'Het kamerlid heeft besloten om op 28 augustus al wel een 'aantal helden van het verzet tegen de gaswinning' een bloemetje te geven. 'Maar dat wordt nu een begin van iets veel groters. We maken er een startsein van voor het bloembollenmonument, dat er wat mij betreft hoe dan ook gaat komen.'