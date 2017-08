Lopend Vuur: Doe mij maar gewoon aardappelen, vlees en groente

De jaarlijkse aardappelcampagne van Avebe is vanmorgen begonnen. Vrachtwagens vol aardappelen gaan weer de weg op naar de fabrieken.

De aardappelen van het land zijn niet alleen bestemd voor consumptie, maar dienen ook als grondstoffen voor bijvoorbeeld papier, cement, diervoeding en snoepjes.Vroeger bestond de standaard Nederlandse maaltijd, de Hollandse pot, uit aardappelen, vlees en groente. Tegenwoordig gelden pizza, pasta en babi pangang ook bijna als Nederlandse maaltijden.Wat heeft jouw voorkeur? Onze stelling vandaag: doe mij maar gewoon aardappelen, vlees en groente.