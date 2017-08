Zomerweer dient zich aan: 'Woensdag wordt een stranddag'

Haal je zwembroek of bikini maar uit de kast. Het wordt zomers warm deze week. 'Woensdag wordt een stranddag', zegt weerman Piet Paulusma.

'We hebben vandaag de meeste zon van heel Nederland', start Paulusma het begin van de week met goed nieuws op Radio Noord. Hij vervangt weervrouw Harma Boer, die tijdens haar vakantie met de neus in de boter valt.'Door de combinatie van weinig wind en zon voelt het warmer aan dan 21 of 22 graden', zegt Paulusma over de eerste dag van de week. Dinsdag is het iets bewolkter, maar daarna stijgt het kwik.'De grootste reden is een ex-orkaan Gert vlakbij Ierland. Die zorgt volgens Paulusma nog wel eens voor zware onweersbuien of storm. Maar deze keer brengt Gert vooral warmte.'En dat gaat heel snel, vooral op woensdag. Dat wordt de topzomerdag van deze week. Het wordt een stranddag.' Het wordt 26 of 27 graden. Het zou ook nog een graadje hoger kunnen uitpakken.'Volgens hem kunnen we nog wel even blijven genieten: 'De warmte duurt nog tot en met het weekend. De regenmeters blijven droog. Er valt vrijwel geen regen.''En qua barbecueweer', zegt Paulusma, begint het al snel: 'Woensdagavond is het 24 of 25 graden.'