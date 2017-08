'Hudson's Bay zoekt naar locatie in Groningen'

Het Canadese warenhuis Hudson's Bay zoekt naar winkellocaties in Groningen en Eindhoven. 'Groningen is demografisch interessant', aldus een woordvoerder van de winkelketen.

Volgens de Telegraaf zou met winkels in deze twee steden de zoektocht van Hudson's Bay klaar zijn. 'We denken dat we dan genoeg dekking hebben in Nederland', aldus directeur Edo Beukema.De komende tijd wil de Canadese formule eerst een vestiging in Amsterdam openen, en dit jaar nog wil de keten op meer plekken in Nederland starten met haar warenhuizen. Er staan onder andere winkels gepland in Rotterdam, Leiden, Zwolle, Breda, Amere en Amersfoort.'Groningen is demografisch interessant, maar we zijn nog niet met concrete gesprekken bezig', zegt een woordvoerder van Hudson's Bay tegen RTV Noord.Hudson's Bay lijkt qua formule wat op V&D. Behalve kleding, verkoopt ze ook tassen, horloges, juwelen, speelgoed en producten voor de keuken en slaapkamer.De komst van een de winkelketen in Groningen zingt al langer rond. Onder andere winkelanalyticus Locatus ziet uitgerekend het voormalig pand van de V&D aan de Grote Markt als een ideale plek voor een Hudson's Bay.In Groningen huist nu Topshelf in het voormalig V&D-pand aan de Grote Markt. Dat is geen groot succes , een jaar na de opening. De sportmodewinkel vroeg onlangs een huurverlaging aan. In het pand zitten verder een La Place en Jumbo Foodmarket City.