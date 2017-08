Vier jaar cel voor neersteken huisgenoot

Tegen een 54-jarige man uit Hoogezand is vier jaar cel geëist (een jaar voorwaardelijk) voor poging tot doodslag.

De Hoogezandster zou met met een mes meerdere keren hebben ingestoken op zijn huisgenoot en kameraad.De man had in de nacht van 31 maart dit jaar ruzie met zijn huisgenoot in een woning van de Alexanderflat aan de Gorecht-Oost in Hoogezand. De verdachte man belde zelf met de politie om zijn beklag te doen. Agenten namen daarop een kijkje bij de woning.Ze troffen daar twee stomdronken mannen aan. Nadat de heren hadden toegezegd te gaan slapen, verlieten agenten de woning.Rond vier uur in de nacht kwam er weer een melding van hetzelfde adres. Het was opnieuw de Hoogezandster. 'Het is nu flink fout. U moet terugkomen en neem de ambulance maar vast mee', had hij gezegd.Agenten troffen bij de flat de zwaargewonde huisgenoot aan.