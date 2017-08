Avebe jast er weer miljoenen kilo's piepers doorheen

(Foto: Nico Swart/RTV Noord) (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Maandagochtend is de jaarlijkse aardappelcampagne weer begonnen. Bij aardappelverwerker Avebe in het Drentse Gasselternijveen, net over de provinciegrens bij Stadskanaal, rijden de vrachtwagens af en aan.





Lees ook: Lopend Vuur: Doe mij maar gewoon aardappelen, vlees en groente Het gaat daarbij overigens niet om de aardappelen die 's avonds op ons bord liggen. 'Een zetmeelaardappel smaakt minder goed dan een consumptieaardappel', zegt Marieke Kanon van Avebe.Het zetmeel wordt verwerkt voor verschillende doeleinden. 'De combinatie van zetmeel en eitwitten wordt bijvoorbeeld gebruikt om gelatine in snoepgoed te vervangen', legt Kanon uit.'Het kan ook goed als vetvervanger dienen. Maar ook voor industriële producten, zoals lijm of papier.'De aardappelen worden opgevangen in een enorme betonnen bak. Daarin past 8.500 ton aardappelen: 8,5 miljoen kilo. De aardappelcampagne duurt tot medio april. 'In de tussenliggende periode doen we onderhoud aan onze fabrieken, daar gaat best veel tijd inzitten.'