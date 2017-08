Zonnepanelenfabrikant richt pijlen op locatie in Veendam

Zonnepanelenbedrijf Innolane uit Noord-Brabant wil een fabriek beginnen in Veendam. Die fabriek moet op termijn werk bieden aan meer dan zeshonderd mensen.

De omgevingsvergunning is aangevraagd. Het bedrijf wil gefaseerd gaan bouwen.Wethouder Henk Jan Schmaal (GemeenteBelangen) is erg blij met de komst van het bedrijf naar zijn gemeente. 'We hebben hier veel tijd en energie in gestoken', zegt hij.'Dit is goed voor de werkgelegenheid. Niet alleen voor Veendam, maar voor heel Oost-Groningen.'Innolane maakt een nieuwe soort zonnepanelen die meer energie produceren dan de reguliere zonnepanelen. 'Het is een heel innovatief bedrijf', aldus Schmaal. 'Maar de werkgelegenheid is voor ons het aller belangrijkste.'