Schaatscoach Ynco de Vries overleden

(Foto: Facebook Team Lasaulec)

Schaatscoach Ynco de Vries (63) uit Zeerijp is zaterdag overleden. Vorige week werd bekend dat De Vries uitgezaaide slokdarmkanker had. Artsen konden niets meer voor hem betekenen.

Ynco de Vries is geboren in Friesland, maar hij woonde al meer dan dertig jaar in Zeerijp.



Marianne Timmer

De schaatscoach stond onder meer aan de wieg van het succes van Marianne Timmer. De laatste jaren was hij actief in het marathonschaatsen.



De Vries leidde tot deze zomer de Lasaulec-marathonploeg, maar de sponsor haakte eind vorig seizoen af. In de ploeg reden onder meer Sjoerd den Hertog en eerder ook Robert Post uit Groningen.



UMCG

De coach was deze zomer vooral erg blij dat alle rijders en rijdsters uit zijn marathonteam onderdak bij andere ploegen hadden gevonden. Zelf zag hij meer tijd voor bezigheden in zijn huis of tuin en zijn boot



Drie weken geleden werd hij minder fit. In het UMCG werd de kanker ontdekt. Omdat deze al was uitgezaaid, konden doktoren hem niet meer behandelen.