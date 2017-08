Man knijpt keel van ex-vriendin dicht

(Foto: RTV Noord)

Een 32-jarige man uit de stad Groningen hoorde maandag zestig uur werkstraf tegen zich eisen. Hij zou zijn ex-vriendin hebben mishandeld.

De man zou op de avond van 11 november 2015 zijn ex-vriendin hebben geslagen, haar bij de kaak hebben gegrepen en haar keel hebben dichtgeknepen. Ook hield hij haar in een nekklem en zou hij haar met een mes hebben gesneden.



Doodsangsten

In de woning van het stel stond de ex-vriendin van de verdachte op die avond doodsangsten uit, zo verklaarde ze. Het stel was uit elkaar gegaan. De Stadjer wilde op die avond zijn spullen halen.



De vrouw lag al te slapen toen de man bij de woning kwam. Daarom probeerde hij de deur te vernielen. Toen de vrouw de deur opende werd ze meteen bij haar keel gegrepen. De man sleurde haar naar achter in de woning, sloeg haar in haar gezicht en kneep haar keel dicht.



Gevlucht naar slaapkamer

De vrouw kon naar de slaapkamer vluchten waar de drie kinderen van het stel sliepen. Maar de man rende haar met een mes achterna. Boven aangekomen hield hij de vrouw in een nekklem vast, en hield daarbij een mes op haar keel gedrukt. Dit werd gezien door een van hun kinderen.



De man pakte daarna zijn paspoort en maakte zich uit de voeten. De vrouw belde bebloed het alarmnummer. In het ziekenhuis werd een gezwollen gezicht, een snee op haar arm en kneuzingen in haar gezicht geconstateerd. De vrouw deed de volgende dag aangifte.



'Duw- en trekwerk'

De man ontkent de mishandeling. 'Er is wel wat duw- en trekwerk geweest, maar ik heb haar niet geslagen of gesneden', zei de man tijdens de zitting.



De ex-geliefden hebben contact vanwege hun gezamelijke kinderen. Dit gaat goed. Wel eiste de officier naast de werkstraf twee weken voorwaardelijke celstraf voor de Stadjer.



Strafblad

De man heeft een strafblad waar voornamelijk geweldsdelicten op prijken. Uitspraak in deze zaak is over twee weken.