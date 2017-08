Draaideurdief gaat de kliniek in

Een 27-jarige man uit Groningen moet de veelplegerskliniek in. De man stond terecht voor meerdere diefstallen.

Het eindvonnis is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Twee weken geleden zei die al dat 'het echt niet langer kon'. De man wordt twee jaar lang opgenomen in de kliniek.Op 3 juni stal de man verschillende flessen drank van de boot van Café De Toeter. Hij was toen onder invloed van zowel cocaïne als alcohol.