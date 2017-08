Taakstraf voor veroorzaker zwaar ongeluk

Een 23-jarige motorrijder uit Groningen heeft een werkstraf van twintig uur gekregen. Hij botste vorig jaar bij het inhalen van een vrachtwagen op een tegemoetkomende auto.

Een inzittende verbrijzelde hierbij haar voet. Het Openbaar Ministerie had veertig uur taakstraf geëist. De man werd maandag door de rechter vrijgesproken van 'onvoorzichtigheid'. Wel is hij schuldig aan het veroorzaken van gevaar en hinder op de weg.Op 17 juni vorig jaar maakte de man een ritje op zijn motor. Op de Winschoterweg bij Waterhuizen reed hij achter een vrachtwagen. In een flauwe bocht haalde hij deze in. Hij kwam in botsing met de tegemoetkomende auto.De bijrijder verbrijzelde hierbij haar voet. Zij houdt naar alle waarschijnlijkheid blijvende beperkingen over aan de botsing. De Groninger motorrijder belandde in de sloot, met zijn hoofd naar beneden.De man zei twee weken geleden op zitting goed te hebben gekeken voor hij de vrachtwagen inhaalde. De rechter vindt dat onvoorzichtigheid de man niet kan worden verweten, maar wel dat hij gevaar en hinder heeft veroorzaakt op de weg.Hij heeft volgens de rechter een beoordelingsfout gemaakt, omdat hij wist dat je in een flauwe bocht een groot deel van het zicht mist.Het ongeluk heeft een grote impact op het hele gezin van het slachtoffer. Dat realiseert de motorrijder zich. Hij nam volgens de rechter na het ongeluk de volledige verantwoording op zich, en nam direct contact op met de betrokkenen.De rechter hield met de strafmaat rekening met het blanco strafblad en de leeftijd van de Groninger.