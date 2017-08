LIVE: FC Groningen presenteert jarige Antuna (20)

Op zijn verjaardag wordt Uriel Antuna maandagmiddag gepresenteerd bij FC Groningen. De persconferentie is vanaf 16.00 uur live te volgen.

Eerder op de dag liet de nieuwe rechtsbuiten al van zich horen via Twitter. Hij wordt voor twee seizoenen gehuurd van Manchester City.De persconferentie in het Noordlease Stadion is via onderstaande livestream te volgen.