Bijna klaar: het omstreden fietspad in Selwerd

Nog even en het drukste fietspad van stad Groningen is niet meer wat het geweest was. In Selwerd wordt de laatste hand gelegd aan een totaal vernieuwd ´studentenfietspad´.

Het fietspad leidde studenten al jaren dagelijks van het stadshart naar de Zernike Campus, maar verkeerde in gammele toestand.Dat verandert nu. Er ligt roze beton in de grond en op punten is het pad twee keer zo breed geworden. Het wordt bijna officieel geopend.Projectontwikkelaar Jeroen Bos zegt dat het er tijd voor was. 'We verwachten hier 20.000 fietsers per etmaal op een drukke dag, in september en oktober. Dat zijn heel veel fietsen. Als je dat vertaalt naar een autoweg, dan heb heb je het eigenlijk over een snelweg.'Het oude fietspad was te smal, weet Bos. 'Je kon elkaar niet veilig passeren. Het fietste niet lekker, ook al had je geen last van auto's zoals op de Zonnelaan. Nu wordt het een mooie, autovrije fietsroute door de stad.'De plannen voor het fietspad zijn omstreden, omdat fietsers op de grote kruising met de Eikenlaan voorrang krijgen op auto's.'Dat leverde veel discussie op', zegt Bos. 'Is het wel veilig? Staat straks niet de hele Eikenlaan vol met auto's? Die zorgen zijn terecht. Daarom gaat de gemeenteraad eerst een pilot doen van twee maanden, om te kijken of de weg voldoende doorstroomt. Zoniet, dan gaat de voorrangssituatie weer terug naar hoe ie was. De auto krijgt dan weer voorrang.'Het verbrede fietspad gaat officieel open op 4 september, de eerste dag van het nieuwe collegejaar.