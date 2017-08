De eerste grote reis van FC-nieuweling Uriel Antuna

Uriel Antuna (20) speelt de komende twee seizoenen voor de FC. In zijn thuisland kreeg hij al tips over Groningen. Tips van de geboren Veendamse Margriet Leemhuis.

'Als Groningse ben ik er hartstikke trots op dat hij naar FC Groningen gaat', zegt Leemhuis, die ambassadeur van Nederland in Mexico is. 'Ik heb goede hoop dat hij slaagt. FC Groningen heeft oog voor talent.'Antuna kwam naar de ambassade voor zijn visum. Leemhuis greep de gelegenheid aan hem bij te praten over Groningen. 'Het is een nieuwsgierige jongen. Ik heb hem gezegd dat er niets boven Groningen gaat. Dit is zijn eerste grote reis buiten Mexico, dus hij was nog wel zenuwachtig.'De 20-jarige speelde in zijn eigen land bij Santos Laguna. Manchester City kocht hem deze zomer en verhuurde hem meteen weer. Zijn stap naar de FC doet Leemhuis goed. 'Ik ben zo blij dat er eindelijk een Mexicaan naar Groningen gaat. Ze gaan anders allemaal naar PSV', vertelt ze lachend.Ze merkt dat Mexicanen een bijzondere band hebben met het voetbal in Nederland. Vooral vanwege de strafschop die Oranje ruim drie jaar geleden kreeg op het WK, tegen Mexico. Haar provinciegenoot Arjen Robben versierde in de ogen van de Mexicanen een strafschop. Mede door deze penalty ging Nederland een ronde verder.Sindsdien twittert een fanatieke supporter dagelijks ' no era penal ', oftewel 'het was geen strafschop'. Leemhuis krijgt dit ook regelmatig te horen. 'Als ik hier een Mexicaan tegenkom die zegt 'het was geen penalty', dan zeg ik altijd 'klopt, het waren er twee'.'