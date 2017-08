Vakantieverhaal deel 3: Groningen aan zee

Carlo wilde huilen maar de tranen kwamen niet. Een brok in zijn keel ontnam hem de adem. Bezorgd keek de Duitse stationsmedewerker hem aan.

'Was ist los?' vroeg de man in een onverstaanbare klankkleur. Carlo haalde schokkerig zijn schouders op. Zijn hand zat nog steeds in de binnenzak van zijn bruinige jasje. De lege binnenzak. 'Der letzte Zug geht gleich' zei de man achter de balie en wees op de klok. Carlo hoorde hem niet. Duizend gedachten drongen om voorrang in zijn vermoeide hoofd. Gedachten over de blonde grijnzende jongen, zijn broer, de lange treinreis, zijn huis tweeduizend kilometer naar het zuiden, dit land waar hij niemand verstond. Hij pakte zijn verfrommelde papiertje met het adres van zijn broer in de Nederlandse stad, wees op de plaatsnaam, op zijn lege binnenzak en zakte moedeloos tegen de balie op de grond.Zodra hij de vloer raakte, hoorde hij een dof tikkend geluid. De vertraagde gedachte hierover bereikte zijn bewustzijn pas een paar minuten later. Dat geluid was van metaal besefte hij. Duits metaal. Het getik kwam van de munten die hij in zijn broekzakken had gestopt. Het wisselgeld. Duits wisselgeld. Vele heerlijke zilveren munten. Gekregen na het inruilen van lires, en het kopen van treinkaartjes, koffie en brötchen met Schinken. Misschien waren er net genoeg munten voor een enkeltje Groningen.Met trillende vingers schoof Carlo de munten die hij kon vinden op de balie. De Duitser rekende mee, wees met een vragende blik op 'Groningen' en schoof uiteindelijk de helft van de munten terug. 'Das genügt'. Hij reikte het gelige treinkaartje naar de Italiaan, knikte bemoedigend en stak twee vingers omhoog. 'Gleis zwei. Letzte Zug.' Verward en dankbaar knikte Carlo naar de balieman en zocht met zijn ogen het bordje van het twijde perron. Daar stond 'ie. Het boemeltje naar Groningen.In het donker gleden de silhouetten van het Groningse landschap aan Carlo voorbij. Langzaam naderde hij na 28 lange uren reizen zijn bestemming. Groningen aan Zee. In zijn ooghoek zag hij de nieuwsgierige blik van een dametje schuin tegenover hem. Verlegen vouwde hij opnieuw zijn papiertje open en tikte met zijn vinger op het adres. Ze boog zich voorover, keek geconcentreerd naar het adres en richtte haar bezorgde blik weer op de Italiaan. Die voelde de bezorgdheid langzaam zijn eigen lichaam binnenstromen. De dame schudde zachtjes haar hoofd. 'Dat kin nait' zei ze met haar wijsvinger ontkennend in de lucht. Geschrokken keek Carlo naar het briefje En weer naar haar. Op station Hoogezand liet ze hem verward achter in een lege wagon.Toen iedereen uitstapte begreep Carlo dat hij zijn bestemming had bereikt. Het station was verlaten en donker. Traag volgde hij zijn medepassagiers naar de uitgang. Op het plein stonden een paar auto's en bussen. Hij herkende het woord taxi, liep naar een klaarstaande auto en toonde de chauffeur zijn inmiddels beduimelde en verfrommelde papiertje met daarop het adres van zijn broer. Tot zijn schrik waren een deel van de straatnaam en het huisnummer, door een scheur precies in het midden, niet meer leesbaar. Vragend keek hij de chauffeur aan. 'Dat is ja Grode Maart, vlakbie' krabte de man zich aan de kin, en schudde zijn hoofd. Ook de tweede chauffeur gebaarde hem dat hij niet kon helpen en wees naar de Martinitoren. 'Laufen!'Wakker door de kou tuurde Carlo over het verlaten plein richting de grote verlichte toren in de stad. Niemand had het adres van zijn broer begrepen. Hij zou in een hotel moeten overnachten. Hij pakte zijn koffer, wilde richting de toren lopen toen iets hem weerhield. Op de stoeprand had een dronkaard zich aan zijn koffer vastgeklampt. De zwerver hield zijn hand op. Het mannetje was gekleed in lompen en had een gescheurd vilten hoedje op zijn hoofd. Hij stonk naar urine en alchohol. Marco twijfelde, was moe en wilde verderlopen. Toch tastte hij in zijn broekzak. Daar zaten nog een paar Duitse munten. Misschien kon hij de landloper een paar pfennig geven. Maar veel geld had hij niet meer. Hij twijfelde. Waarschijnlijk had hij al zijn geld nodig voor een nacht in een hotel.Daarom besloot hij, kijkend in de donkere angstige ogen van de zwerver, door te lopen. En besefte op exact datzelfde moment, dat hij die ogen als geen ander kende.Het waren de ogen van zijn bloedeigen broer.Deel 1 lees je hier , deel 2 hier Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter