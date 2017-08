Oplossing aardappelziekte in zicht

Het Nederlandse aardappelkwekersbedrijf Solynta presenteert deze week een nieuw aardappelras dat resistent is tegen de meest hardnekkige aardappelziekte.

Het is mooie ontwikkeling, vindt aardappelteler Hilko Bos uit Oldehove.Phytophtora. Zo heet de gevreesde aardappelziekte die door deze nieuwe ontwikkeling de kop in wordt gedrukt. Jaarlijks zorgt de schimmel wereldwijd voor zo'n 10 miljard euro aan schade.Nu is de schimmelziekte eigenlijk alleen te bestrijden met synthetische middelen. Door middel van een techniek die veredeling heet, is er nu een nieuw ras gecreëerd dat resistent is tegen de hardnekkige schimmel.Als het aan Bos ligt, is het nieuwe ras overigens niet de enige doorbraak van het moment. Zo is Solynta naast het kweken van een resistent ras, ook bezig met het kweken van aardappels via zaad. 'Aardappels zijn ons belangrijkste gewas. We zijn nu gewend om ze in de grond te stoppen en ze zo te kweken. Maar dat gaat hoogstwaarschijnlijk veranderen', zegt de aardappelteler uit Oldehove.Het zal zo'n vijf jaar duren voordat het ras beschikbaar is voor de boeren.