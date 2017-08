‘De leukste vakantiebaan met veel verantwoordelijkheid, ook in de regen’

Er hangt een geur van gebakken tosti's op het strand. Door de regen is het rustig op dit deel van Schiermonnikoog. Toch zijn de strandwachters elke dag actief. Er is nu rustig de tijd om te lunchen, normaal is die tijd er niet.

Zwemmen tussen de vlaggen is belangrijk. Harmen Smedes-lifeguard

Ondanks het belabberde weer houden ze nog wel het strand met een schuin oog in de gaten. Voor als er toch een durfal is.'Dit seizoen hebben we nog niet heel veel mooie dagen gehad. Over het algemeen valt het dus wel mee met de drukte', vertelt strandwachter Harmen Smedes (22). Hij is vandaag samen met twee andere collega's van de KNRM verantwoordelijk voor de bewaking van het strand. Lifeguard zijn is voor hem een leuke uitdagende vakantiebaan. 'Je weet nooit wat er kan gebeuren en je hebt een grote verantwoordelijkheid.''We hebben wel aardig wat preventieve maatregelen moeten nemen. Soms gaan mensen te ver het water in. Mensen schatten de stromingen en de afstanden vaak verkeerd in', vertelt Harmen. Hij heeft dit seizoen 'gelukkig' nog geen grote reddingsactie hoeven doen.'Kinderen zijn een hoge prioriteit, als ze te ver in de branding in gaan en zich niet meer op eigen kracht kunnen redden. Daar moesten we onlangs nog voor in actie komen. Die waren net te ver van hun moeder af en hebben we met het rescue bord weer naar de kant gebracht.'Vanaf tien uur in de ochtend tot zes uur 's avonds zijn de jongens verantwoordelijk voor een deel van het strand, dat met roodgele vlaggen is afgebakend. 'Dit is bewaakt zwemmersgebied en het is ook belangrijk dat badgasten daar tussenin gaan zwemmen. Dan zien we ze goed', vertelt Smedes. Hij kan mensen tussen de vlaggen binnen 5 minuten hulp bieden. Buiten deze zone houden lifeguards beperkt toezicht.Om lifeguard te worden moet je minimaal 18 jaar zijn en eerst een zeven dagen durende opleiding volgen bij de KNRM. 'Het goed kunnen uitvoeren van de reddingsacties is belangrijk,' zegt lifeguard Erik van der Velde (19) waarna een vrouw hem aanspreekt en vraagt: 'Mag ik met jullie op de foto? ' Erik lacht: 'Ja dat hoort er ook gewoon bij.'De jongens merken op dat het eiland niet de meest favoriete plek is onder de lifeguards. 'Er gebeurt hier vrij weinig', zegt Erik. 'Bij de inschrijving kan je een voorkeur voor een eiland aangeven. De meesten kiezen dan Ameland of Terschelling. Daar is meer actie en zijn meer jongeren. Hier komen voornamelijk gezinnen met kleine kinderen die nog niet mogen zwemmen.'Ondanks dat er nog niet zoveel mooie zomerdagen zijn geweest vinden de jongen het 'dikke prima' op het eiland. 'Dit is een prachtig eiland met mooie natuur', vertelt Erik. Het is voor hem toch wel een wens die uitgekomen is. Vorig jaar mocht hij nog niet actief zijn als lifeguard vanwege zijn leeftijd. Nu wel. 'Het is niet onterecht dat ze dit een leuke sportieve vakantiebaan noemen.'De strandwachten zijn tot een het einde van de zomervakantie nog actief op het strand van Schiermonnikoog.