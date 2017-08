'We hopen natuurlijk dat Antuna het verschrikkelijk goed gaat doen'

Onder het genot van een stuk gebak presenteerde FC Groningen maandagmiddag de jarige Mexicaanse aanwinst Uriel Antuna (20). 'Het is een jonge speler, hij heeft nog wat tijd nodig. We hopen natuurlijk dat hij het verschrikkelijk goed gaat doen', zegt directeur Hans Nijland.

De vleugelspeler wordt gehuurd van de Engelse topclub Manchester City, die hem deze zomer overnam van de Mexicaanse club Santos Laguna. 'Zij zochten een goede club om hem minimaal twee jaar te stallen. Ze vonden Groningen wel een mooie en goeie club. Nou, wij eigenlijk ook wel.'FC Groningen en Manchester City hebben afgesproken met elkaar in gesprek te blijven. Maar van een echte samenwerking is geen sprake, benadrukt Nijland. 'Dat is niet aan de orde. Ze vinden ons een interessante club en het lijkt mij duidelijk dat wij dat ook vinden van Manchester City. Maar je zal bij ons niet de situatie zien zoals bij NAC, dat zes spelers van ze heeft gehuurd.''Het allerbelangrijkste: we hopen dat onze supporters dit jaar van hem gaan genieten.'Elwin Baas, FC Groningen-watcher van RTV Noord, is het met Nijland eens dat Antuna nog wat tijd nodig heeft.'Op de korte termijn moeten de fans er niet veel van verwachten. Hij is één keer ingevallen op het hoogste Mexicaanse niveau. Daar is het spel veel harder, hier veel tactischer. Waarschijnlijk krijgt hij hier wel wat meer ruimte om zijn snelheid te laten zien, want hij schijnt ontzettend snel te zijn.''Hij heeft tot nu toe vooral ervaring opgedaan in de jeugdcompetities, maar eens moet de eerste keer zijn. Hij zal ongetwijfeld zijn minuutjes gaan meepakken dit seizoen. Maar verwacht niet dat hij zondag tegen Utrecht meteen de show steelt.'