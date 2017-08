Noord Vandaag: 'Ik heb mij eigenlijk nooit geërgerd aan die naam'

Zwaantje, Liefke, Popko en Tammo zijn genomineerd voor de titel Schierste Grunneger Noam, blijkt uit onze oproep. Tammo: 'Ik heb mij eigenlijk nooit geërgerd aan die naam.' Dat – en meer – in Noord Vandaag.

Tammo is blij verrast dat hij door zijn schoondochter is opgegeven voor de Schierste Grunneger Noam. Hij is namelijk apetrots op zijn naam. Ondanks dat sommige Groningers de draak steken met Tammo.Hij hoopt dat hij de verkiezing wint. 'Omdat ik het zelf eigenlijk hartstikke mooi vind. Dat moet zo blijven. En ook omdat de naam Tammo met uitsterven wordt bedreigd.'Deze week maken we iedere dag een portret van een van deze namen. Op onze website kan gestemd worden wie van de vier de Schierste Grunneger Noam moet zijn. Vrijdag maken we in Noord Vandaag bekend wie deze eervolle titel krijgt.Een bloembollenveld als monument voor alle mensen die strijden tegen de gevolgen van gaswinning. Dat initiatief komt van SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Wat begon als een bescheiden actie, is heel rap uitgegroeid tot een groots plan.'Het begon heel klein. Ik dacht: het is vijf jaar na Huizinge. Je spreekt allemaal mensen die al vijf jaar bezig zijn om hun schade vergoed te krijgen. Soms in stilte, maar soms ook mensen die heel lawaaiig aan het vechten zijn', vertelt Beckerman.'Ik dacht: een paar van die helden wil ik een bosje bloemen brengen.' Beckerman deed een oproep op Facebook waarin ze vraagt wie een bosje bloemen verdient.Veel mensen reageren op de oproep. Zo schrijft John Franke: 'Wat een geweldig plan! Maar moet het niet tussen Groningen en Drenthe, omdat het probleem niet alleen in Groningen speelt?' Si Ko is kritisch en zegt: 'Echte bloemen zijn voor Groningers niet zonder bijsmaak, zeker niet als ze uit kassen komen die het hele jaar met aardgas worden gestookt.'In Noord Vandaag vertelt Beckerman meer over haar plan voor het monument, waar dit moet komen en meer.- Grasbaancoureur Romano Hummel uit Hoogkerk schreef historie. Hij stond voor het eerst op het podium tijdens een Grandprix. 'Het is een droom die uitkomt', zegt Hummel.- De aardappelcampagne van Avebe is gestart. Aardappelboeren in Groningen gingen in groten getale het land op. Zo ook boer Trip uit Ter Apel. Rob Mulder testte de kwaliteit.- Het gaat goed met het dinopark in Wedde. Na een succesvol eerste jaar gaat het tweede seizoen boven verwachting. Zó goed zelfs, dat er nieuwe dinosauriërs naar Wedde komen.- Door het tegenvallende zomerweer hebben de strandwachten op Schiermonnikoog het, gelukkig, nog niet heel druk gehad. Ze hebben tijd genoeg om onze eigen collega's Joyce en Petra om te scholen tot lifeguard.Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.