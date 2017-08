De Jatrie mag veilig het water op

Museumschip Jatrie in Stadskanaal voldoet volledig aan de nieuwe Europese normen. Dat zegt voorzitter Jaap Duit van de gelijknamige stichting Jatrie.

De voormalige vrachtschuit werd in 2015 intensief gerestaureerd, omdat de stichting Jatrie het schip als varend museum wilde ontwikkelen. Dat is gelukt, maar daarvoor was wel een intensieve keuring nodig.'Nadat de keurmeester er naar had gekeken, waren er liefst veertig op- of aanmerkingen op het schip', zegt Duit. 'Daar schrokken we even van, want in 2015 hebben we al intensieve reparatiewerkzaamheden aan het schip verricht. Maar nadat we deze grotendeels hadden doorgevoerd, werd de Jatrie goedgekeurd.'En dat betekent dat de Jatrie nu veilig de waterwegen op kan. 'Er kunnen straks mogelijk exposities in worden gehouden', vervolgt Duit. 'Ook willen we ermee gaan varen, tussen Veendam en Stadskanaal. Daarvoor hebben we twee schippers met groot vaarbewijs.'Maar voordat het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. 'We gaan in het najaar aan de slag met de inrichting van het schip. Wanneer dat klaar is, staan de seinen op groen om te gaan varen.'