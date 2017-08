Vakantiespelweek houdt Onstwedder kinderen al maanden bezig

(Foto: RTV Noord/Martijn Folkers)

Bijna 200 kinderen, een compleet spelterrein en een heus spelweekthema. In Onstwedde wordt voor de 55e keer de vakantiespelweek gehouden.

Het duurt nog een aantal dagen voor de vakantiespelweek in Onstwedde begint, maar de bestuursleden van het kinderfestijn zijn er al tijden druk mee. Iedere maand een paar keer vergaderen, dingen regelen en elkaar scherp houden. 'Het is eigenlijk een baan naast een baan', lacht voorzitter Heidi Wubs.



Twee weken vrij

Ze zit er niet ver naast, want alle bestuursleden van de spelweek nemen er twee weken vrij voor. En alle bestuursleden zijn in Onstwedde jonger dan 28 jaar. 'Dat ligt nergens vast, maar het is een ongeschreven regel', vertelt bestuurslid Anita Wilzing.



'We moeten er hier voor waken dat onze bestuursleden niet te jong zijn, in plaats van te oud', vult Peter Orsel aan. Het is een bewuste keuze, om zo de binding met de kinderen te houden.



In Onstwedde wordt dan ook wekenlang uitgekeken naar de start van de spelweek. 'Kinderen vragen al maanden vooraf wat het thema wordt, zodat ze rekening kunnen houden met het uitzoeken van hun kostuum', vertelt Wubs.



'Zo hebben ze bijvoorbeeld meer keuze in het vinden van een kostuum, want dan zit carnaval hen niet in de weg bij de kostuumwinkels.'



'Het wordt een zware week'

En de bestuursleden zelf, hebben ze er zin in? 'Zeker', lacht Sterenborg. 'Al wordt het wel een zware week voor ons. Je hebt niet veel rust. 's Ochtends om zeven uur zijn we er soms al, 's avonds om elf uur sluiten we af. Maar we hebben het er graag voor over, als je al die blije kinderen ziet, denk je: 'Daar doen we het voor.'



Emotioneel is het soms ook voor de bestuursleden. 'Het is zó intensief, we worden er een enorm hecht team van', vertelt Heidi Wubs. 'Met name de meiden willen halverwege zo'n week nog wel een traantje laten. Je groeit ook zo naar elkaar toe.'



Aan belangstelling om bestuurslid of teamleider te worden dan ook geen gebrek. 'Vaak moeten we tegen jongeren zeggen die dit wel zien zitten: 'Kijk eerst eens een spelweek mee, voor je beseft waar je aan begint', benadrukt Orsel. 'Maar ja, ze willen dit eigenlijk altijd wel doen.'



En met die instelling kan de spelweek in Onstwedde nog jaren vooruit.