File op A7 bij Westerbroek door ongeval is opgelost (update)

(Foto: Jeroen Bos / 112Groningen) (Foto: Jeroen Bos / 112Groningen)

Op de A7 van Groningen richting Hoogezand stond maandagmiddag rond 17:00 uur een file van ongeveer twee kilometer. Dit kwam door een ongeval met een aanhangwagen.

De politie was ter plaatse. Eén rijstrook was afgezet voor het verkeer. Over eventuele gewonden is niets bekend. Rond 19:30 was de file opgelost.