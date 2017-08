'Louche mensen en vage zaakjes' bij hennepkwekerij

(Foto: politie.nl)

Voor het kweken van hennep, diefstal van stroom en uitkeringsfraude moet een 41-jarige man uit de stad Groningen zes maanden voorwaardelijke celstraf krijgen. Dat eist het Openbaar Ministerie.

Naast de voorwaardelijke straf eiste het OM een werkstraf van 240 uur tegen de Stadjer.



16.000 euro

De man had van 1 augustus 2013 tot 25 februari 2015 in Sappemeer een kwekerij met ruim 300 planten. De stroom voor de kwekerij werd illegaal getapt.



De inkomsten uit de kwekerij - ruim 16.000 euro - gaf de man niet op aan de sociale dienst, waar hij een uitkering van kreeg. De zaak kwam aan het rollen door een tip.



Schuur in de gaten houden

De Groninger huurde in die periode een woning in Sappemeer van een kennis. Hij mocht van deze kennis diens woning met schuur in de gaten gaan houden.



Als beloning kreeg hij 800 euro per maand. Ook deze inkomsten verzweeg de Groninger voor de sociale dienst.



Mishandeling

De Groninger wilde echter stoppen met het bewaken van de schuur. Twee dagen na deze mededeling werd hij mishandeld.



De namen van deze personen wil de man niet noemen. De Groninger hield er een gebroken hand aan over.



Louche mensen en vage zaakjes

De officier geloofde niet dat de man alleen de planten wat bewaterde en de schuur in de gaten hield. 'Meneer heeft zich omgeven met louche mensen en vage zaakjes', zei de officier.



De man moet 32.000 euro moet terugbetalen aan de staat, en ruim 4.000 euro aan de energieleverancier. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.