Café Hessenbril wordt een bloemenzaak

(Foto: Beeldbank Groningen) (Foto: Theo Sikkema / RTV Noord)

Café Hessenbril in Winschoten krijgt een nieuwe bestemming. Vanaf 1 september komt er een bloemenzaak in het historische pand.

Het café is gelegen tussen Winschoten en Heiligerlee. 'We weten niet precies hoe oud de herberg is. Wel dat hij twee keer is afgebrand, in 1932 en 2007.' Dat zegt amateurhistoricus Robert Jalink.



Wandelroute

'Heel vroeger zat er een scheepshelling op de locatie waar Hessenbril nu staat', vervolgt Jalink. 'Later kwam er een speeltuin en een terras. Langs de weg werd veel gewandeld. Kinderen konden de speeltuin van de herberg in.'



Smokkelen

'Het verhaal wil dat er vroeger alcohol en paarden werden gesmokkeld. In Scheemda woonden de gebroeders Hesse, die waren paardenhandelaars. Ze kwamen wel eens met paarden uit Duitsland en moesten langs een belastingpost tegenover de herberg.'



'De plek waar Hessenbril staat was een soort vernauwing. De gebroeders moesten kijken of belastingmedewerkers er wel of niet waren', zegt Jalink. 'Als ze er waren moesten de paarden even in een boerenschuur totdat de kust veilig was.'



Naamgeving

De vernauwing geeft ook de naam aan de Hessenbril. 'Die vernauwing is zeg maar een bril op de neus van de Hessers', besluit Jalink.



Bloemenzaak

Vanaf 1 september opent er dus een bloemenzaak in het gebouw. Daar kan ook nog drinken geschonken worden, omdat er nog een horecabestemming op het pand zit.



De bloemenzaak wordt gerund door Geertje Havinga en Janneke Dokter. 'De locatie waar ik nu zit is eigenlijk te klein. We krijgen nogal wat aanvragen voor workshops en alles stond hutje mutje. Ik kon niet doen was ik voor ogen had', zegt Havinga.



De twee zeggen dat ze in het nieuwe pand wel genoeg ruimte hebben om te kunnen doen wat ze willen.



Opening in september

Wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt gaat de bloemenzaak op 1 september openen.