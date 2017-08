Lycurgus werkt eerste training af op weg naar 'alle prijzen'

De volleyballers van Abiant Lycurgus beginnen zich alvast op te warmen voor de competitie, die begin oktober van start gaat. Maandagavond was de eerste training van het nieuwe seizoen in het Alfa-college Sportcentrum.

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, kon maandagavond voor het eerst werken met zijn nieuwe spelersgroep. Hij heeft veel vertrouwen in de ploeg. 'Ik heb er een heel goed gevoel bij. Ik denk dat we een hele mooie mix hebben van ambitie, potentie en ervaring.'Elf van de veertien spelers waren aanwezig. Auke van de Kamp, Trifon Lapkov en Erik Mattson sluiten later aan.Over de doelstelling voor komend seizoen is de Groningse oefenmeester duidelijk. 'Onze ambitie is helder en die is: alles winnen, dus dat betekent in Nederland dat je drie prijzen wilt halen. Europees willen we kijken of we weer een stapje verder kunnen komen dan vorig jaar', besluit Taaij.De eerste oefenwedstrijd is op zaterdag 2 september in Leek. Dan spelen de Groningers tegen SSS uit Barneveld.