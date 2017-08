UMCG krijgt subsidie voor onderzoek naar kanker

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een samenwerkingsverband van ziekenhuizen gaat onderzoeken waarom bepaalde tumorsoorten wel of niet op immuuntherapie reageren. KWF Kankerbestrijding geeft hiervoor 3,6 miljoen euro subsidie.

Het UMC in Groningen, Radboud UMC in Nijmegen en Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam gaan daarvoor een zogeheten biobank opzetten.



Biobank

In de biobank wordt in eerste instantie lichaamsmateriaal van 2.000 patiënten met verschillende soorten kanker opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bloed, plasma, bloedcellen, ontlasting en weefsel. Daarna worden deze materialen bestudeerd.



'Deze biobank is goed voor het onderzoek naar immuuntherapie in Nederland', zegt Hoogleraar John Haanen van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Volgens hem is het bijzonder dat ze de afweercellen goed gaan onderzoeken en hoe kanker het immuunsysteem kan verlammen.



Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen.



Behandeling

'We verwachten door deze biobank nog sneller en beter te kunnen bepalen hoe een patiënt het beste behandeld kan worden', besluit Haanen. Vanuit Groningen wordt het onderzoek geleid door prof. Liesbeth de Vries en dr. Rudolf Fehrmann.