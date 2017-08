Padt grijpt naast maatschappelijke prijs; Botteghin krijgt zilver

Sergio Padt is niet gekozen tot Maatschappelijk Speler Eredivisie 2017 op het Voetballer van het Jaar Gala. De doelman van FC Groningen zag ADO Den Haag-verdediger Tom Beugelsdijk winnen.

De prijs is bedoeld voor de speler die zich op een bijzondere manier inzet voor de maatschappij. In 2015 won de Veendammer doelman Jeroen Zoet (PSV) de prijs. Oud-FC'er Maikel Kieftenbeld was in die jaargang ook genomineerd.Padt nam het op tegen Beugelsdijk en Morten Thorsby (SC Heerenveen). Padt is onder andere nauw betrokken bij Kids United, het officiële G-team van FC Groningen.Oud-FC'er Eric Botteghin nam tijdens het gala de Zilveren Schoen in ontvangst. Alleen Karim El Ahmadi, teamgenoot bij Feyenoord, was afgelopen seizoen beter dan de Braziliaanse verdediger. Twee seizoenen geleden won Botteghin de Bronzen Schoen, toen nog in het groen en wit van de FC.Het was sowieso een goede avond voor Botteghins ploeg. Want Feyenoorders Jens Toornstra (Bronzen Schoen) en Nicolai Jørgensen (topscorer) wonnen ook een prijs.