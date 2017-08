Oppassen voor gladheid: oliespoor op de A7 (update)

(Foto: Dennis Venema) (Foto: TomTom MyDrive)

Het verkeer op de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens moet dinsdagochtend rekening houden met gladheid. Dat komt door een oliespoor met een lengte van acht kilometer.

De olie is waarschijnlijk afkomstig van een lekkende brandstoftank van een buitenlandse vrachtwagen. Het lek is waarschijnlijk ontstaan doordat de vrachtwagen ergens tegenaan isgereden.



Weinig last

Rijkswaterstaat is als verantwoordelijk wegbeheerder voor het opruimen van het oliespoor. Een woordvoerder laat weten dat de schoonmaak van het weg rond elf uur 's ochtends klaar is. Hij verwacht dat het verkeer er weinig last van zal hebben, omdat het rustig op de weg is.